    Ağdamdakı 2-ci yaşayış kompleksinə dekabrda 104 ailə köçürüləcək

    Ağdamdakı 2-ci yaşayış kompleksinə dekabrda 104 ailə köçürüləcək

    Ağdam şəhərində istifadəyə verilən 2-ci yaşayış kompleksinə dekabr ayı ərzində 104 ailə köçürüləcək.

    "Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Prezidentin izi ilə rayona təşkil olunan mediatur çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə şöbə müdiri vəzifələrini icra edən Fidan Məmmədli deyib.

    O, şəhərdəki 2-ci yaşayış kompleksinin ərazisinin 13 hektardan çox olduğunu vurğulayıb:

    "Burada inşa edilən yaşayış kompleksində 60 bina, 11 məhəllə var. Burada 60 bina inşa edilib. Kompleksində 114-ü birotaqlı, 464-ü ikiotaqlı, 536-sı üçotaqlı, 154-ü dördotaqlı olmaqla, ümumilikdə 1268 mənzil var. Onu da qeyd edək ki, cari ilin dekabr ayı ərzində buraya 104 ailədən ibarət 426 nəfərin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin gələn ilin yanvar-fevral aylarında isə daha 1164 ailədən ibarət 4 min 772 nəfərin köçürülməsi reallaşacaq.

    Bildirmək istəyirəm ki, yaşayış binaları daimi su, elektrik və sürətli internet, həmçinin bütün mənzillər daimi istilik və isti su ilə təmin edilib. Kompleksin ərazisində genişmiqyaslı abadlıq-quruculuq işləri görülüb, uzunluğu 5 kilometrə yaxın olan daxili yollar çəkilib, idman və uşaq oyun meydançaları, velosiped zolağı, yerüstü və 1218 yerlik yeraltı avtomobil dayanacaqları yaradılıb".

    Qeyd edək ki, Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva dekabrın 24-də Ağdam şəhərində 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib və buraya köçən sakinlərlə görüşüblər.

    İlham Əliyev Ağdam Böyük Qayıdış Ağdama köç 2025 Fidan Məmmədli
    В Агдаме во второй жилой комплекс до конца декабря переселят 104 семьи
    Over 100 families to be relocated to 2nd residential complex in Azerbaijan's Aghdam

