Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 14:12
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти

    В Абшеронском районе состоялось мероприятие в связи с 27 сентября - Днём памяти.

    Как сообщает местное бюро Report, участники мероприятия посетили памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и Мемориальный комплекс, возведённый в городе Хырдалан в память о шехидах.

    Мероприятие продолжилось в Центре Гейдара Алиева в городе Хырдалан.

    Здесь прозвучал Государственный гимн, минутой молчания почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева и героев, достигших вершины шехидства. Затем был продемонстрирован видеоролик, посвящённый славной победе в Отечественной войне.

    Мероприятие, посвящённое Дню памяти, завершилось акцией по посадке деревьев в парке Гейдара Алиева с участием семей шехидов и ветеранов.

    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    Абшеронский полуостров 27 Сентября – День памяти
    Фото
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
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