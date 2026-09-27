В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 14:12
В Абшеронском районе состоялось мероприятие в связи с 27 сентября - Днём памяти.
Как сообщает местное бюро Report, участники мероприятия посетили памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и Мемориальный комплекс, возведённый в городе Хырдалан в память о шехидах.
Мероприятие продолжилось в Центре Гейдара Алиева в городе Хырдалан.
Здесь прозвучал Государственный гимн, минутой молчания почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева и героев, достигших вершины шехидства. Затем был продемонстрирован видеоролик, посвящённый славной победе в Отечественной войне.
Мероприятие, посвящённое Дню памяти, завершилось акцией по посадке деревьев в парке Гейдара Алиева с участием семей шехидов и ветеранов.
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