İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 14:03
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib

    Abşeron rayonunda 27 Sentyabr – Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, tədbir iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini və Xırdalan şəhərində şəhidlərin xatirəsinə ucaldılan Xatirə Kompleksini ziyarət ediblər.

    Tədbir Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev Mərkəzində davam etdirilib.

    Burada Dövlət Himni səsləndirilib, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin və şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb. Daha sonra Vətən müharibəsindəki şanlı qələbəyə həsr edilmiş videoçarx nümayiş olunub.

    Anım tədbiri şəhid ailələri və qazilərin iştirakı ilə Heydər Əliyev Parkında ağacəkmə aksiyası ilə yekunlaşıb.

    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    Abşeronda Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib
    27 Sentyabr - Anım Günü Abşeron
    Foto
    В Абшеронском районе прошло мероприятие в связи с Днём памяти
    MiniBoss
    MiniBoss

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