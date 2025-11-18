В 42 селах Джалилабада будет ограничена подача электроэнергии
- 18 ноября, 2025
- 10:09
В 42 селах Джалилабадского района будет ограничена подача электроэнергии.
Как сообщает муганское бюро Report, причиной этому являются ремонтные работы на линиях электропередачи.
Сообщается, что ремонтные работы начнутся 18 ноября в 10:00.
После завершения ремонтных работ подача электроэнергии в села Лаллар, Пярди, Эдише, Агусем, Джанган, Фараджуллалы, Солтанкянд, Тахирли, Лязран, Чинар, Бабалы, Шорбачы, Мядятли, Мамедрзалы, Мяшядиляр, Новрузаллы, Бойханлы, Маликгасымлы, Юсифли, Джалаир, Мирзали, Тякля, Абазаллы, Гаракязымлы, Моранлы, Сарханлы, Дяляли, Шукюрлю, Зярбиялли, Чямянли, Ханагях, Тюркелли, Гаргылы, Микяиллы, Лякин, Асадли, Шатырлы, Буравар, Бадамагадж, Кёвюзбулаг, Мусалы и Зяхмятабад будет возобновлена.
