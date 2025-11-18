İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Cəlilabadın 42 kəndinə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq

    Daxili siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 09:41
    Cəlilabadın 42 kəndinə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq

    Cəlilabad rayonunun 42 kəndinə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, buna səbəb elektrik xətlərində təmir işlərinin aparılmasıdır.

    Bildirilib ki, təmir işləri noyabrın 18-i saat 10:00-da başlayacaq.

    Nəticədə Lallar, Pərdi, Edişə, Ağusəm, Cəngan, Fərəcullalı, Soltankənd, Tahirli, Ləzran, Çinar, Babalı, Şorbaçı, Mədətli, Məmmədrzalı, Məşədilər, Novruzallı, Boyxanlı, Məlikqasımlı, Yusifli, Cəlayir, Mirzəli, Təklə, Abazallı, Qarakazımlı, Moranlı, Sarxanlı, Dələli, Şükürlü, Zərbiəlli, Çəmənli, Xanəgah, Türkelli, Qarğılı, Mikayıllı, Ləkin, Əsədli, Şatırlı, Buravar, Badamağac, Kövüzbulaq, Musalı və Zəhmətabad kəndlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatında fasilə yaranacaq.

    Təmir işləri başa çatdıqdan sonra elektrik enerjisinin verilişi yenidən bərpa olunacaq.

    Cəlilabad Kənd elektrik enerjisi

