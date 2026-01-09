В 4 села Агдеринского района отправилась первая группа жителей

Сегодня началось первое переселение в села Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар и Чылдыран Агдеринского района.

Как сообщает корреспондент Report из Агдере, всего на данном этапе переселяются 89 семей (337 человек).

В село Ашагы Оратаг переселяется 31 семья (119 человек), в Хейвалы - 19 семей (74 человека), в Чапар - 26 семей (96 человек), а в село Чылдыран - 13 семей (48 человек).

Таким образом, число жителей, поселившихся в Агдеринском районе, достигло 2 663 человек (714 семей).