В 4 села Агдеринского района отправилась первая группа жителей
Внутренняя политика
- 09 января, 2026
- 12:49
Сегодня началось первое переселение в села Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар и Чылдыран Агдеринского района.
Как сообщает корреспондент Report из Агдере, всего на данном этапе переселяются 89 семей (337 человек).
В село Ашагы Оратаг переселяется 31 семья (119 человек), в Хейвалы - 19 семей (74 человека), в Чапар - 26 семей (96 человек), а в село Чылдыран - 13 семей (48 человек).
Таким образом, число жителей, поселившихся в Агдеринском районе, достигло 2 663 человек (714 семей).
