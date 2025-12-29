Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В 2025 году жители вернулись в 29 населенных пунктов на освобожденных территориях

    • 29 декабря, 2025
    В рамках программы Великого Возвращения в этом году жители вернулись в 29 населенных пунктов на освобожденных территориях.

    Об этом на запрос Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    Согласно информации, процесс переселения в рамках программы Великого Возвращения на освобожденные от оккупации территории под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в течение этого года осуществлялся последовательно и планомерно.

    Населенные пункты, в которые было осуществлено переселение, включают 7 городов (Джебраил, Шуша, Ходжалы, Лачын, Физули, Кяльбаджар и Агдам), 19 сел (Хоровлу Джебраильского района, Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырлы Агдамского района, Баллыджа, Ханюрду, Тезебине, Сеидбейли, Бадара, Шушакенд и Дашбулаг Ходжалинского района, Гасанриз, Суговушан, Кёлатаг и Венгли Агдеринского района, Бейлик Лачынского района, Сос, Агалы и Мамедбейли Зангиланского района) и три поселка (Гырмызы Базар и Гадрут Ходжавендского района и поселок Керкиджахан города Ханкенди).

