В 2025 году в Азербайджане родились 3 170 близнецов, 117 тройняшек.

Как сообщает Report, это нашло отражение в издании Государственного комитета статистики, отражающем макроэкономические показатели экономического и социального развития страны за январь-декабрь 2025 года.

Отмечается, что 53,1% родившихся младенцев составили мальчики, а 46,9% - девочки.

В 2025 году районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции было зарегистрировано 95 875 родившихся младенцев, и по сравнению с 2024 годом этот показатель на каждые 1000 человек населения снизился с 10,0 до 9,4.