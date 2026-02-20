В 2025 году в Азербайджане родились 3 170 близнецов, 117 тройняшек
В 2025 году в Азербайджане родились 3 170 близнецов, 117 тройняшек.
Как сообщает Report, это нашло отражение в издании Государственного комитета статистики, отражающем макроэкономические показатели экономического и социального развития страны за январь-декабрь 2025 года.
Отмечается, что 53,1% родившихся младенцев составили мальчики, а 46,9% - девочки.
В 2025 году районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции было зарегистрировано 95 875 родившихся младенцев, и по сравнению с 2024 годом этот показатель на каждые 1000 человек населения снизился с 10,0 до 9,4.
