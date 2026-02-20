Ötən il Azərbaycanda 3170 əkiz, 117 üçəm doğulub
Daxili siyasət
- 20 fevral, 2026
- 16:35
Ötən il Azərbaycanda 3170 əkiz, 117 üçəm doğulub.
"Report" xəbər verir ki, bu, Dövlət Statistika Komitəsinin 2025-ci il yanvar-dekabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərini əks etdirən nəşrdə öz əksini tapıb.
Qeyd olunub ki, doğulan körpələrin 53,1 faizi oğlan, 46,9 faizi isə qız uşaqları olub.
"2025-ci ildə Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 95875 doğulan körpə qeydə alınmış və 2024-cü illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 10,0-dan 9,4-ə düşüb".
