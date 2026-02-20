İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ötən il Azərbaycanda 3170 əkiz, 117 üçəm doğulub

    20 fevral, 2026
    Ötən il Azərbaycanda 3170 əkiz, 117 üçəm doğulub

    Ötən il Azərbaycanda 3170 əkiz, 117 üçəm doğulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Dövlət Statistika Komitəsinin 2025-ci il yanvar-dekabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərini əks etdirən nəşrdə öz əksini tapıb.

    Qeyd olunub ki, doğulan körpələrin 53,1 faizi oğlan, 46,9 faizi isə qız uşaqları olub.

    "2025-ci ildə Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 95875 doğulan körpə qeydə alınmış və 2024-cü illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 10,0-dan 9,4-ə düşüb".

