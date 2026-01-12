В 2025 году по 6,3 тыс. исполнительных производств не выплачивались алименты
Внутренняя политика
- 12 января, 2026
- 15:51
В Азербайджане в 2025 году по 6,3 тыс. исполнительных производств алиментные выплаты не были обеспечены.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос Report.
Отмечается, что в прошлом году из около 142 тысяч находившихся в производстве дел об алиментах примерно по 47 тысячам выплаты осуществлялись с определенными задержками.
Для сравнения, в 2024 году из порядка 133 тыс. дел по 46 тыс. выплаты также осуществлялись с задержками, а примерно по 5 тыс. дел алименты не были выплачены.
Последние новости
16:10
Производительность водных источников в Азербайджане увеличат до 30 кубометров в секундуИнфраструктура
16:10
Президент: Одна из проблем с водоснабжением в Азербайджане связана с потерямиИнфраструктура
16:05
Фото
Азербайджан и США высоко оценили процесс подготовки Хартии стратегического партнерстваВнешняя политика
16:04
Внесены изменения в состав Азербайджано-Латвийской межправкомиссииВнешняя политика
16:00
Планируется реконструкция Карабахского канала для улучшения водоснабжения 9 районов АзербайджанаВнутренняя политика
15:59
Фото
Под председательством президента прошло совещание по совершенствованию систем водоснабжения - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
15:57
Экс-премьер Грузии Гарибашвили признал свою вину в легализации незаконных доходовВ регионе
15:54
Ильхам Алиев утвердил программу развития водоснабжения и канализации Баку на 2026–2035 гг.Внутренняя политика
15:51