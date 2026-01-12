Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 12 января, 2026
    • 15:51
    В 2025 году по 6,3 тыс. исполнительных производств не выплачивались алименты

    В Азербайджане в 2025 году по 6,3 тыс. исполнительных производств алиментные выплаты не были обеспечены.

    Об этом сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос Report.

    Отмечается, что в прошлом году из около 142 тысяч находившихся в производстве дел об алиментах примерно по 47 тысячам выплаты осуществлялись с определенными задержками.

    Для сравнения, в 2024 году из порядка 133 тыс. дел по 46 тыс. выплаты также осуществлялись с задержками, а примерно по 5 тыс. дел алименты не были выплачены.

    Лента новостей