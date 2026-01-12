В 2025 году по 6,3 тыс. исполнительных производств не выплачивались алименты

В Азербайджане в 2025 году по 6,3 тыс. исполнительных производств алиментные выплаты не были обеспечены.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции в ответ на запрос Report.

Отмечается, что в прошлом году из около 142 тысяч находившихся в производстве дел об алиментах примерно по 47 тысячам выплаты осуществлялись с определенными задержками.

Для сравнения, в 2024 году из порядка 133 тыс. дел по 46 тыс. выплаты также осуществлялись с задержками, а примерно по 5 тыс. дел алименты не были выплачены.