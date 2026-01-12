Ötən il 6 mindən çox iş üzrə aliment ödənilməyib
Daxili siyasət
- 12 yanvar, 2026
- 14:39
2025-ci ildə 6300-dək iş üzrə isə aliment ödənilməyib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən il icraatda olan 142 minədək aliment işindən 47 minədək iş üzrə aliment ödənişləri müəyyən gecikmələrlə həyata keçirilib.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə icraatda olan 133 minədək aliment işindən 46 minədək işdə müəyyən gecikmələrlə aliment ödənilib. 5000-dək işdə aliment ödənişi təmin olunmayıb.
