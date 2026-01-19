В 2025 году из Сирии, РФ и Палестины репатриированы 37 граждан Азербайджана

В Азербайджан в 2025 году из Сирии, России и Палестины репатриированы 37 граждан страны.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов заявил на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, в отношении репатриированных были проведены мероприятия по социальной и психологической адаптации, социальной реинтеграции и реабилитации.

Бехбудов отметил, что в течение года различными социальными услугами были охвачены 255 человек, относящихся к данной категории.