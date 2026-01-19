Ötən il Suriya, Rusiya və Fələstindən 37 azərbaycanlı ölkəyə qaytarılıb
Daxili siyasət
- 19 yanvar, 2026
- 11:24
Ötən il Suriya, Rusiya və Fələstindən 37 azərbaycanlının ölkəyə repatriasiyası həyata keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Sosial Xidmətlər Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov qurumun 2025-ci ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, onların sosial-psixoloji adaptasiyası, sosial reinteqrasiyası və sosial reabilitasiyası məqsədilə işlər aparılıb:
"İl ərzində isə bu kateqoriyadan olan 255 nəfərə müxtəlif sosial xidmətlər göstərilib".
