    Ötən il Suriya, Rusiya və Fələstindən 37 azərbaycanlı ölkəyə qaytarılıb

    Daxili siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 11:24
    Ötən il Suriya, Rusiya və Fələstindən 37 azərbaycanlı ölkəyə qaytarılıb

    Ötən il Suriya, Rusiya və Fələstindən 37 azərbaycanlının ölkəyə repatriasiyası həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Sosial Xidmətlər Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov qurumun 2025-ci ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, onların sosial-psixoloji adaptasiyası, sosial reinteqrasiyası və sosial reabilitasiyası məqsədilə işlər aparılıb:

    "İl ərzində isə bu kateqoriyadan olan 255 nəfərə müxtəlif sosial xidmətlər göstərilib".

