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    Уволенный за допущенные недочеты начальник полиции получил новую должность

    В органах внутренних дел произошло кадровое назначение

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение.

    Как сообщает Report, бывший начальник 22-го отделения полиции Насиминского РУП, полковник-лейтенант полиции Махир Мамедов восстановлен на работу в органах внутренних дел.

    Впредь бывший начальник полиции будет занимать должность старшего оперуполномоченного в Главном управлении полиции на транспорте министерства внутренних дел.

    Отметим, что несколько месяцев назад за допущенные в работе недочеты М.Мамедов был отстранен от должности. 

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