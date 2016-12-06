Уволенный за допущенные недочеты начальник полиции получил новую должность

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, бывший начальник 22-го отделения полиции Насиминского РУП, полковник-лейтенант полиции Махир Мамедов восстановлен на работу в органах внутренних дел.

Впредь бывший начальник полиции будет занимать должность старшего оперуполномоченного в Главном управлении полиции на транспорте министерства внутренних дел.

Отметим, что несколько месяцев назад за допущенные в работе недочеты М.Мамедов был отстранен от должности.