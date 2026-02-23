Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Уволен председатель Нахчыванского Госагентства по ОМС

    Внутренняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 16:17
    Председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Нахчыванской Автономной Республики Эльнур Ибрагимов уволен с должности.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующее распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса НАР Бахтияр Мамедов.

    Другим распоряжением временное исполнение этой должности поручено заместителю председателя правления Госагентства Вусалу Мамедову.

    Naxçıvan İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri işdən çıxarılıb

