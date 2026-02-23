Уволен председатель Нахчыванского Госагентства по ОМС
Внутренняя политика
- 23 февраля, 2026
- 16:17
Председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Нахчыванской Автономной Республики Эльнур Ибрагимов уволен с должности.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующее распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса НАР Бахтияр Мамедов.
Другим распоряжением временное исполнение этой должности поручено заместителю председателя правления Госагентства Вусалу Мамедову.
Последние новости
16:58
В Астаре изъято более 10 кг марихуаны, задержаны двоеПроисшествия
16:58
Барро: Франция выступает за полный запрет морских перевозок российских энергоносителейДругие
16:54
Азербайджан увеличил почти в 5 раз импорт гибридных автомобилей из КитаяБизнес
16:50
Азербайджан и Гамбия планируют провести политконсультацииВнешняя политика
16:50
Токаев и Кобахидзе обсудили перспективы развития казахско-грузинских отношенийВ регионе
16:34
Премьер Канады посетит Индию, Австралию и ЯпониюДругие страны
16:29
Азербайджан увеличил экспорт чая и сократил импортАПК
16:23
Летевший из Владивостока в Хабаровск самолет совершил экстренную посадкуВ регионе
16:17