İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Naxçıvan İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri işdən çıxarılıb

    Daxili siyasət
    • 23 fevral, 2026
    • 15:30
    Naxçıvan İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri işdən çıxarılıb

    Elnur İbrahimov Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bununla bağlı Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Bəxtiyar Məmmədov müvafiq sərəncam imzalayıb.

    Digər bir sərəncamla isə həmin vəzifənin müvəqqəti icrası Agentliyin İdarə Heyəti sədrinin müavini Vüsal Cəmil oğlu Məmmədova həvalə edilib.

    Qeyd edək ki, Elnur İbrahimov 2023-cü il mayın 2-də "Naxçıvan Muxtar Respublikasının İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi" publik hüquqi şəxsin direktoru təyin edilmişdi.

    Naxçıvan İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi sədr
    Уволен председатель Нахчыванского Госагентства по ОМС

    Son xəbərlər

    16:23
    Foto

    Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanmayıb- RƏSMİ

    Sağlamlıq
    16:23

    Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    16:22

    Naxçıvanda 2015-2020-ci illərdə imzalanmış 10 fərman ləğv edilib

    Daxili siyasət
    16:20
    Foto

    Bakıda media nümayəndələri üçün WUF13-lə bağlı məlumatlandırma sessiyası keçirilib

    İnfrastruktur
    16:19

    Zelenski: Lukaşenkoya qarşı sanksiya siyasətini davam etdirəcəyik

    Digər ölkələr
    16:17

    "Partizan"ın baş məşqçisi postundan qovulub

    Futbol
    16:12

    Azərbaycan Çindən hibrid avtomobillərin idxalını kəskin artırıb

    Biznes
    16:09

    Bosniya və Herseqovinanın ən qədim kömür mədəni bağlanır

    Digər ölkələr
    16:07

    Azərbaycan çay ixracını artırıb, idxalını isə azaldıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti