Утверждены численность и состав членов коллегии МИД Азербайджана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал Постановление об утверждении численного состава коллегии Министерства иностранных дел (МИД).

Как сообщает Report, постановлением определяется численность коллегии МИД в составе 11 человек.

Утверждается следующий состав коллегии:

Председатель - Министр иностранных дел Азербайджана

Члены коллегии: заместители министра иностранных дел Азербайджана, ректор Университета "АДА", начальники управления правового обеспечения, управления кадров МИД Азербайджана и начальник Управления МИД Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике.

Также, постановлением отменяется постановление Кабинета министров Азербайджана №122 от 3 сентября 2004 года "Об утверждении членов коллегии Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики".