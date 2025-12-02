Утверждены численность и состав членов коллегии МИД Азербайджана
- 02 декабря, 2025
- 17:54
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал Постановление об утверждении численного состава коллегии Министерства иностранных дел (МИД).
Как сообщает Report, постановлением определяется численность коллегии МИД в составе 11 человек.
Утверждается следующий состав коллегии:
Председатель - Министр иностранных дел Азербайджана
Члены коллегии: заместители министра иностранных дел Азербайджана, ректор Университета "АДА", начальники управления правового обеспечения, управления кадров МИД Азербайджана и начальник Управления МИД Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике.
Также, постановлением отменяется постановление Кабинета министров Азербайджана №122 от 3 сентября 2004 года "Об утверждении членов коллегии Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики".