İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    XİN-in kollegiya üzvlərinin sayı və tərkibi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 02 dekabr, 2025
    • 17:32
    XİN-in kollegiya üzvlərinin sayı və tərkibi təsdiqlənib

    Baş nazir Əli Əsədov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) kollegiyasının üzvlərinin sayının və tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında Qərar imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Qərarla XİN-in kollegiyasının üzvlərinin sayı 11 nəfərdən ibarət müəyyənləşdirilir və aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilir:

    Kollegiyanın sədri

    Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri

    Kollegiyanın üzvləri:

    Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavinləri

    "ADA" Universitetinin rektoru

    Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Hüquqi təminat idarəsinin rəisi

    Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Kadrlar idarəsinin rəisi

    Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında İdarəsinin rəisi.

    Həmçinin, Qərarla "Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin kollegiya üzvlərinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 3 sentyabr tarixli 122 nömrəli Qərarı ləğv edilir.

    Xarici İşlər Nazirliyi Əli Əsədov kollegiya üzvləri
    Утверждены численность и состав членов коллегии МИД Азербайджана

    Son xəbərlər

    18:22

    "Yahoo" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 28 %-ni itirib

    İKT
    18:15

    Superliqa klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    18:05

    İrlandiya Ukraynaya əlavə 125 milyon avro məbləğində vəsait ayıracaq

    Digər ölkələr
    18:03
    Foto

    "Kəpəz" klubu əlilliyi olan şəxslərlə bağlı xüsusi tədbir təşkil edib

    Futbol
    18:01

    Qara Dəniz Kabel Layihəsi Aİ-dən hüquqi və maliyyə dəstəyi alacaq

    Energetika
    17:55

    Kurban Berdıyev: "Şahdağ Qusar"la matçda az şans qazanan oyunçulara imkan yaratdım"

    Futbol
    17:44

    "Barselona"nın futbolçusu "Atletiko" ilə oyunu buraxacaq

    Futbol
    17:40

    Cəlilabadda ovçuluq təsərrüfatında baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:37

    Josep Borrelin adı dələduzluqda hallandırılır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti