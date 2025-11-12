Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Утверждена новая структура Минкультуры Нахчыванской АР

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 12:02
    Утверждены новое Положение и структура Министерства культуры Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, председатель Верховного Меджлиса НАР подписал соответствующий указ.

    Согласно указу, созданы следующие региональные управления Минкультуры НАР:

    1. Нахчыванское региональное управление культуры на базе Нахчыванского городского управления культуры, Бабекского районного управления культуры и Шахбузского районного отдела культуры;

    2. Шарурское региональное управление культуры на базе Шарурского районного управления культуры, Кенгерлинского и Садаракского районных отделов культуры;

    3. Джульфинское региональное управление культуры на базе Ордубадского и Джульфинского районных отделов культуры.

    Нахчыван Минкультуры
