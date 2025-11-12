Утверждена новая структура Минкультуры Нахчыванской АР
Утверждены новое Положение и структура Министерства культуры Нахчыванской Автономной Республики (НАР).
Как сообщает нахчыванское бюро Report, председатель Верховного Меджлиса НАР подписал соответствующий указ.
Согласно указу, созданы следующие региональные управления Минкультуры НАР:
1. Нахчыванское региональное управление культуры на базе Нахчыванского городского управления культуры, Бабекского районного управления культуры и Шахбузского районного отдела культуры;
2. Шарурское региональное управление культуры на базе Шарурского районного управления культуры, Кенгерлинского и Садаракского районных отделов культуры;
3. Джульфинское региональное управление культуры на базе Ордубадского и Джульфинского районных отделов культуры.
