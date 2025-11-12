Бюльбюльоглу назвал неверным решением отсутствие финансирования кино в бюджете 2026 года Милли Меджлис

В Азербайджане снизилась заболеваемость туберкулезом в 2025 году Здоровье

Утверждена новая структура Минкультуры Нахчыванской АР Внутренняя политика

Израиль открыл КПП "Зиким" для доставки гуманитарной помощи на север Газы Другие страны

Депутат Верховной Рады: Украина ежемесячно мобилизует около 30 тыс. человек Другие страны

Лидеры движения Gen-Z в Непале вручили правительству соглашение из 9 пунктов Другие страны

Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с Азербайджаном Инфраструктура

В праздничные дни из Баку и регионов перевезено более 61 тысяч пассажиров Инфраструктура