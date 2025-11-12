İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Naxçıvanda Mədəniyyət Nazirliyinin yeni strukturu təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2025
    • 11:41
    Naxçıvanda Mədəniyyət Nazirliyinin yeni strukturu təsdiqlənib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Mədəniyyət Nazirliyinin yeni Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan MR Ali Məclisi sədri bununla bağlı müvafiq fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, muxtar respublika Mədəniyyət Nazirliyinin aşağıdakı regional idarələri yaradılıb:

    1. Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət İdarəsi, Babək Rayon Mədəniyyət İdarəsi və Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin əsasında Naxçıvan Regional Mədəniyyət İdarəsi;

    2. Şərur Rayon Mədəniyyət İdarəsi, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin və Sədərək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin əsasında Şərur Regional Mədəniyyət İdarəsi;

    3. Ordubad Rayon Mədəniyyət İdarəsi və Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin əsasında Culfa Regional Mədəniyyət İdarəsi.

    Naxçıvan Mədəniyyət Nazirliyi struktur

    Son xəbərlər

    11:57

    Suriyanın XİN rəhbəri Britaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    11:50

    Polad Bülbüloğlu: Gələn ilin dövlət büdcəsindən kinoya vəsait ayrılmaması düzgün deyil

    Milli Məclis
    11:50

    Qırğızıstanda 2030-cu ilədək KOB-ların inkişafına dair yeni proqram hazırlanır

    Maliyyə
    11:48

    Azərbaycanda bu il vərəmə yoluxmada azalma müşahidə olunub - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    11:41

    Naxçıvanda Mədəniyyət Nazirliyinin yeni strukturu təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    11:34

    "Birbank"dan onlayn nağd kredit alan hər 100-cü müştəriyə 100 bonus hədiyyə

    Maliyyə
    11:33

    Braziliya millisinin sabiq yarımmüdafiəçisi xəstəxanaya yerləşdirilib

    Futbol
    11:32

    Himalay Məmişov: "Qeyri-neft-qaz gəlirlərində artım neft-qaz gəlirlərində artımı üstələyib"

    Maliyyə
    11:32

    Ermənistanda 8-dən çox din xadimi istintaqa çağırılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti