    Внутренняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 18:48
    Утвержден Устав по воздушным перевозкам и состав комиссии

    В Азербайджане утвержден Устав по воздушным перевозкам и состав комиссии.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о Комиссии по упрощению формальностей при воздушных перевозах" и "Состава Комиссии по упрощению формальностей при воздушных перевозках".

    Hava daşımaları üzrə Əsasnamə və komissiyanın tərkibi təsdiqlənib

