Утвержден Устав по воздушным перевозкам и состав комиссии
Внутренняя политика
- 17 октября, 2025
- 18:48
В Азербайджане утвержден Устав по воздушным перевозкам и состав комиссии.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о Комиссии по упрощению формальностей при воздушных перевозах" и "Состава Комиссии по упрощению формальностей при воздушных перевозках".
