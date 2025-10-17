В Азербайджане утвержден Устав по воздушным перевозкам и состав комиссии.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о Комиссии по упрощению формальностей при воздушных перевозах" и "Состава Комиссии по упрощению формальностей при воздушных перевозках".