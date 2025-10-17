İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Hava daşımaları üzrə Əsasnamə və komissiyanın tərkibi təsdiqlənib
    İlham Əliyev

    Hava daşımaları üzrə Əsasənamə və komissiyanın tərkibi təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev "Hava daşımaları üzrə rəsmiyyətin sadələşdirilməsinə dair Komissiya haqqında Əsasnamə"nin və "Hava daşımaları üzrə rəsmiyyətin sadələşdirilməsinə dair Komissiyanın tərkibi" təsdiq edilməsi barədə Fərman imzalayıb.

    Fərmanda deyilir:

    "Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

    1. "Hava daşımaları üzrə rəsmiyyətin sadələşdirilməsinə dair Komissiya haqqında Əsasnamə" təsdiq edilsin (əlavə olunur)

    2. "Hava daşımaları üzrə rəsmiyyətin sadələşdirilməsinə dair Komissiyanın tərkibi" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

    3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin".

    Утвержден Устав по воздушным перевозкам и состав комиссии

