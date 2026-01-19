Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Утвержден порядок контроля Минюстом за деятельностью частных исполнительных чиновников

    Внутренняя политика
    • 19 января, 2026
    • 09:57
    Утвержден порядок контроля Минюстом за деятельностью частных исполнительных чиновников

    В Азербайджане утвержден порядок контроля за деятельностью частных исполнительных чиновников, осуществляемого Министерством юстиции.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Установленные данным порядком требования к контролю будут также применяться к временному исполняющему обязанности частного исполнительного чиновника.

    Министерство будет контролировать деятельность частных исполнительных чиновников путем проведения плановых и внеплановых проверок.

    Плановая проверка не может быть проведена ранее, чем через 6 месяцев после начала работы частного исполнительного чиновника.

    Письменное уведомление о месте и дате плановой проверки должно быть направлено частному исполнительному чиновнику не позднее чем за 10 рабочих дней до начала проверки.

    Минюст частный исполнительный чиновник
    Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi icra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət qaydası təsdiqlənib

    Последние новости

    10:08

    Экономика Азербайджана выросла в 2025 году на 1,4%

    Экономика
    10:01

    Кабмин внес изменения в правила государственного реестра юридических лиц

    Финансы
    09:57

    Утвержден порядок контроля Минюстом за деятельностью частных исполнительных чиновников

    Внутренняя политика
    09:51

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 165 пожаров, спасены 55 человек

    Происшествия
    09:50

    Число погибших в результате пожара в ТЦ в Карачи возросло до 14

    Другие страны
    09:43

    Президиум Коллегии адвокатов в 2025 году рассмотрел около 1,6 тыс. жалоб

    Внутренняя политика
    09:41

    ЦАХАЛ объявил о начале "широкомасштабной" контртеррористической операции в Хевроне

    Другие страны
    09:38

    Brent подорожала до $64,19 за баррель

    Энергетика
    09:35
    Фото
    Видео

    В Нахчыване выявлено более 39 кг героина, перевозимого из Ирана в Польшу

    Происшествия
    Лента новостей