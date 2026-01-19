Утвержден порядок контроля Минюстом за деятельностью частных исполнительных чиновников

В Азербайджане утвержден порядок контроля за деятельностью частных исполнительных чиновников, осуществляемого Министерством юстиции.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Установленные данным порядком требования к контролю будут также применяться к временному исполняющему обязанности частного исполнительного чиновника.

Министерство будет контролировать деятельность частных исполнительных чиновников путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановая проверка не может быть проведена ранее, чем через 6 месяцев после начала работы частного исполнительного чиновника.

Письменное уведомление о месте и дате плановой проверки должно быть направлено частному исполнительному чиновнику не позднее чем за 10 рабочих дней до начала проверки.