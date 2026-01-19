İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi icra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 09:26
    Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi icra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət qaydası təsdiqlənib

    Xüsusi icra məmurlarının fəaliyyətinə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən nəzarətin həyata keçirilməsi qaydası təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Nəzarətin həyata keçirilməsi ilə bağlı bu qayda ilə müəyyən edilən müvafiq tələblər xüsusi icra məmurunu müvəqqəti əvəz edən xüsusi icra məmuruna da şamil olunacaq.

    Xüsusi icra məmurlarının fəaliyyətinə Nazirlik tərəfindən nəzarət plan üzrə və plandankənar yoxlamalar aparmaqla həyata keçiriləcək.

    Xüsusi İcra Məmurlarının Palatasının üzvü xüsusi icra məmurunun fəaliyyətinin yoxlanılmasına cəlb oluna bilər.

    Yoxlamalar yerlərə getməklə və ya getmədən (xüsusi icra məmurunun hesabatları və digər məlumatları əsasında) aparılacaq. Plan üzrə (növbəti) yoxlama iki ildə bir dəfədən çox olmayaraq dövriliklə aparılacaq.

    Xüsusi icra məmurlarının ilk dəfə fəaliyyətə başlamasından 6 ay keçmədən plan üzrə yoxlanılma aparıla bilməz.

    Plan üzrə yoxlamanın başlanmasına azı 10 iş günü qalmış xüsusi icra məmuruna onun yeri və tarixi barədə yazılı bildiriş göndərilir.

    Ədliyyə Nazirliyi Xüsusi icra məmurları

    Son xəbərlər

    09:26

    Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi icra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    09:22
    Foto

    Leyla Əliyeva Əddis-Əbəbədə Adva Zəfər Muzey Kompleksində olub

    Xarici siyasət
    09:21

    Stenli Kubokunun dördqat qalibi vəfat edib

    Komanda
    09:20
    Foto

    Naxçıvanda İrandan Polşaya aparılan xüsusi üsulla gizlədilmiş 39 kiloqramdan artıq heroin aşkarlanıb

    Hadisə
    09:20

    Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı açıqlanıb

    Hadisə
    09:18

    Ötən il Vəkillər Kollegiyasına 1 556 şikayət daxil olub

    Daxili siyasət
    09:18

    Keçən il 5 vəkil kollegiyadan xaric edilib, 10-nun fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    09:17
    Foto

    Leyla Əliyeva Efiopiya Elm Muzeyini ziyarət edib

    Mədəniyyət siyasəti
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.01.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti