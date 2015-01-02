​Утвержден план мероприятий по проведению 25 годовщины трагедии 20 Января

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики академика Рамиза Мехтиева утвержден «План мероприятий по проведению двадцать пятой годовщины трагедии 20 Января». Как сообщает Report, в распоряжении предусматриваются организация во всех городах и районах республики, в том числе в ведомствах и организациях, на предприятиях, собраний, конференций и лекций, связанных с событиями 20 Января, показ в культурных учреждениях спектаклей, демонстрация художественных и документальных фильмов, посвященных трагедии, широкое освещение этих мероприятий в печати, проведение посольствами и дипломатическими представительствами Азербайджана в зарубежных странах, диаспорскими организациями соответствующих мероприятий в целях доведения трагедии до внимания международной общественности, размещение в ведущих мировых средствах массовой информации, а также на телевизионных каналах и в интернет-сетях материалов о трагедии 20 Января.

Согласно Плану мероприятий будет оказана гуманитарная помощь семьям лиц, ставших шехидами во время событий 20 Января, а также осуществлена необходимая работа на территории Шехидляр Хиябаны, будут организованы религиозные церемонии в память жертв трагедии, представителями основных религиозных конфессий и структур, действующих в Азербайджане.

Кроме того, в документе предусмотрены организация 20 Января посещения общественностью столицы Шехидляр Хиябаны, почтение минутой молчания памяти шехидов по всей территории страны, подача звуковых сигналов посредством кораблей, автомобилей и поездов в 12.00, озвучивание в течение дня траурной музыки в Шехидляр Хиябаны, спуск государственных флагов в городах и районах, селах и поселках республики в знак траура и в память о жертвах трагедии, а также другие мероприятия.