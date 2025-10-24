Утвержден Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Таджикистаном в области статистики
Внутренняя политика
- 24 октября, 2025
- 17:31
Утвержден "Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики между Государственным комитетом статистики Азербайджанской Республики и Агентством статистики при президенте Республики Таджикистан", подписанный в Баку 26 сентября 2025 года.
Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал указ.
После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании Государственный комитет статистики Азербайджана обеспечит реализацию его положений.
Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить правительству Таджикистана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.
