    Утвержден Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Таджикистаном в области статистики

    Внутренняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 17:31
    Утвержден "Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области статистики между Государственным комитетом статистики Азербайджанской Республики и Агентством статистики при президенте Республики Таджикистан", подписанный в Баку 26 сентября 2025 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал указ.

    После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании Государственный комитет статистики Азербайджана обеспечит реализацию его положений.

    Министерство иностранных дел Азербайджана должно направить правительству Таджикистана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.

    меморандум Азербайджан Таджикистан
