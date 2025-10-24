İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Xarici siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 17:23
    Azərbaycan və Tacikistanın statistika sahəsində əməkdaşlığı üzrə memorandum təsdiqlənib

    Bakı şəhərində 2025-ci il sentyabrın 26-da imzalanmış "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilə Tacikistan Respublikasının Prezidenti yanında Statistika Agentliyi arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu" təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.

    Anlaşma Memorandumu qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin edəcək.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə Anlaşma Memorandumunun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Tacikistan Respublikası Hökumətinə bildiriş göndərməlidir.

    Anlaşma memorandumu Tacikistan İlham Əliyev Fərman
    Утвержден Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Таджикистаном в области статистики
    Azerbaijan approves memorandum on statistical cooperation with Tajikistan

