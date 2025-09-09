Утвержден Генплан развития города Лиман до 2042 года

ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал
    Внутренняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 17:14
    В Азербайджане утвержден Генеральный план развития города Лиман (Лянкаран) до 2042 года.

    Как сообщает Report, соответствующий документ подписал премьер-министр Али Асадов. 

