Утвержден Генплан развития города Лиман до 2042 года
Внутренняя политика
- 09 сентября, 2025
- 17:14
В Азербайджане утвержден Генеральный план развития города Лиман (Лянкаран) до 2042 года.
Как сообщает Report, соответствующий документ подписал премьер-министр Али Асадов.
