Lənkəranın Liman şəhərinin 2042-ci ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiq edilib
- 09 sentyabr, 2025
- 16:54
Lənkəranın Liman şəhərinin 2042-ci ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
