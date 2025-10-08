Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Утвержден Генплан развития Астары до 2039 года

    Внутренняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 11:59
    Утвержден Генплан развития Астары до 2039 года

    Утвержден Генеральный план развития города Астара до 2039 года.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

