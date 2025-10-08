Astara şəhərinin Baş planı təsdiqlənib
Daxili siyasət
- 08 oktyabr, 2025
- 11:54
Astara şəhərinin 2039-cu ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Son xəbərlər
12:27
Sabah Şərurun bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
12:27
Foto
ASA-nın həmtəşkilatçılığı ilə Sloveniyada beynəlxalq konqres keçirilibFərdi
12:21
HƏMAS və İsrail arasında girov və məhbusların siyahılarının mübadiləsi aparılıbDigər ölkələr
12:19
Ərdoğan: Türkiyə-ABŞ münasibətlərində yeni mərhələ başlayıbRegion
12:18
DÇ-2026: Fransa - Azərbaycan oyununu norveçli hakim idarə edəcəkFutbol
12:17
Türkiyə lideri: TDT üzvləri müdafiə xərclərini artırmaq üçün addımlar atırRegion
12:13
Travmanın müalicəsində müasir yanaşmalarSağlamlıq
12:11
Sabah 28 dərəcə isti olacaq - PROQNOZEkologiya
12:09