    Astara şəhərinin Baş planı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 08 oktyabr, 2025
    • 11:54
    Astara şəhərinin Baş planı təsdiqlənib

    Astara şəhərinin 2039-cu ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Astara Əli Əsədov baş plan
    Утвержден Генплан развития Астары до 2039 года
    Master Plan for Astara's development approved until 2039

