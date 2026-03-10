Утвержден Генеральный план развития Гянджи до 2040 года.

Азербайджанский театр откроется в Дербенте после реконструкции Kультурная политика

Азербайджан избран членом Еврокомиссии по борьбе с ящуром Здоровье

В Берлине неизвестный устроил поджог у здания ведомства Фридриха Мерца Другие страны