Утвержден Генеральный план развития Гянджи до 2040 года
Внутренняя политика
- 10 марта, 2026
- 17:39
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
