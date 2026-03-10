Gəncənin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənib
Daxili siyasət
- 10 mart, 2026
- 17:29
Gəncənin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Son xəbərlər
17:53
Kamilo Duran Kolumbiya millisinə dəvət alıbFutbol
17:52
Qiymətləndiricilər Palatası: Regional risklər Azərbaycanın əmlak bazarında böhran üçün zəmin yaratmırBiznes
17:50
Maştağada iki gün su olmayacaqİnfrastruktur
17:44
Video
"Haber Global" Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardımla bağlı süjet hazırlayıbRegion
17:42
Foto
Dövlət Komitəsinin nümayəndələri ABŞ-də azərbaycanlı gənclərlə görüşübDiaspor
17:41
Foto
Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbaycan Milli Teatr Günü qeyd olunubMədəniyyət siyasəti
17:40
BƏƏ HHM sistemləri 8 raket və 26 dronu zərərsizləşdiribDigər ölkələr
17:40
Pərviz Şahbazov növbəti vətəndaş qəbulu keçiribEnergetika
17:35