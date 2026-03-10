İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Gəncənin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 10 mart, 2026
    • 17:29
    Gəncənin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənib

    Gəncənin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Gəncə baş plan Əli Əsədov
    Утвержден Генеральный план развития Гянджи до 2040 года

    Son xəbərlər

    17:53

    Kamilo Duran Kolumbiya millisinə dəvət alıb

    Futbol
    17:52

    Qiymətləndiricilər Palatası: Regional risklər Azərbaycanın əmlak bazarında böhran üçün zəmin yaratmır

    Biznes
    17:50

    Maştağada iki gün su olmayacaq

    İnfrastruktur
    17:44
    Video

    "Haber Global" Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardımla bağlı süjet hazırlayıb

    Region
    17:42
    Foto

    Dövlət Komitəsinin nümayəndələri ABŞ-də azərbaycanlı gənclərlə görüşüb

    Diaspor
    17:41
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbaycan Milli Teatr Günü qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    17:40

    BƏƏ HHM sistemləri 8 raket və 26 dronu zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    17:40

    Pərviz Şahbazov növbəti vətəndaş qəbulu keçirib

    Energetika
    17:35

    Bakıda dövlət xətti ilə ən çox ipoteka krediti Xətai rayonunda verilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti