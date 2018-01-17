Управление мусульман Кавказа распространило заявление по случаю 28-й годовщины трагедии 20 Января

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Управление мусульман Кавказа (УМК) распространило заявление по случаю 28-й годовщины трагедии 20 Января.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

В заявлении говорится:

"На днях мы отметим очередную, 28-ю годовщину трагедии 20 Января, которая осталась в истории не только как день национальной скорби, но и является образцом национальной гордости нашего народа. Наш народ будет вечно благодарен шехидам, отдавшим жизни за восстановление азербайджанской государственности.

20 Января превратился также в символ стойкости, он стал образцом первой моральной победы на пути восстановления независимости, экономического прогресса, национальных и духовных ценностей.

В то время, когда судьба нашего народа была под угрозой, находящийся тогда в Москве великий сын нашего народа, мудрый государственный деятель Гейдар Алиев яростно обвинил организаторов этого кровавого преступления.

Шейх-уль Ислам Аллахшукюр Пашазаде направил полное ярости письмо президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Резкая позиция наших политических и религиозных лидеров воодушевила и объединила народ. Более миллиона людей, не боясь преследований и смерти, направились на главную площадь столицы и организовали достойные похороны шехидов.

УМК сделало все возможное, чтобы довести до мировой общественности, международных организаций трагедию 20 Января. Очень жаль, что до сегодняшнего эта трагедия не получила должной юридической и политической оценки, а зачинщики и организаторы избегают ответственности".

В заявлении также отмечается, что мир должен знать о карабахском конфликте и трагедии 20 Января, являющимися одними из самых кровавых терактов, учиненных тоталитаризмом в XX веке.

"УМК от имени всех мусульман приносит соболезнования семьям всех шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и национальную независимость страны. Мы не забываем о семьях шехидов и никогда их не забудем, и делаем все возможное, чтобы охватить их заботой и вниманием. Верим, что с помощью Аллаха и под руководством президента Ильхама Алиева в ближайшем будущем наш народ достигнет заветных целей и во всех уголках Азербайджана будут совершены намазы. УМК рекомендует всем мечетям зачитать текст заявления и прочитать молитвы за упокой души шехидов", - говорится в заявлении.