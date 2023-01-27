УМК распространил заявлением в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране

Управление мусульман Кавказа (УМК) выступило с заявлением в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Управление мусульман Кавказа (УМК) выступило с заявлением в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщили Report в УМК, Управление решительно осуждает акт агрессии против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран 27 января 2023 года и считает его политически мотивированным террористическим актом.

"Нападение на суверенную территорию независимого Азербайджана - наше посольство и его сотрудников - является террористическим актом, направленным против нашей страны и противоречащим международному праву в целом.

Верующие Азербайджана с негодованием встретили новость о теракте в посольстве нашей страны.

Вооруженное нападение на наше посольство в государстве, которое угрожает своему брату-мусульманину, обещает оружие и военную помощь нашему противнику, чьи руки запятнаны кровью мусульман, который оскверняет наши святыни, является прямой угрозой государственным интересам Азербайджана и нашего народа.

Этот чудовищный теракт осуждается во всех азербайджанских мечетях, а истинная суть произошедшего против нашего народа и нашего государства будет доведена до верующих в проповедях наших религиозных деятелей", - заявили в УМК.

В УКМ отметили, что иранская сторона несет всю ответственность за нападение на посольство в соответствии с международным правом.