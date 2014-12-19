Участники I Съезда ученых Азербайджана приняли обращение к президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ От имени участников I Съезда ученых Азербайджана принято обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает агентство Report, обращение было зачитано директором Института биофизики и биотехнологий, академиком Ирадой Гусейновой.

В обращении говорится: "Благодаря государственной политике, основоположником которой был общенациональный лидер Гейдар Алиев, и которую Вы весьма удачно продолжаете претворять сегодня в жизнь, независимый Азербайджан в настоящее время добился высокого социального благосостояния, и вступил в качественно новый период духовно-культурного развития. Отрадно, что охрана и забота научного потенциала, являющаяся составной частью национального достояния, является одним из важных направлений вашей политики.

Всё это высоко ценится нашими учеными, которые являются ведущей составной частью интеллектуального потенциала республики. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы направить научный потенциал нашей страны в эффективное русло, опираясь на передовой опыт зарубежных научных центров ".