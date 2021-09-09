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Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара

Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара Мы держим путь в Кяльбаджар - один из самых живописных уголков Азербайджана и крупнейший район республики по своей территории. Уже совсем скоро кяльбаджарцы, почти 30 лет тосковавшие по родной земле, ступят на эту благословенную землю. Их волнение волей-н
Внутренняя политика
9 сентября 2021 г. 18:11
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара

Мы держим путь в Кяльбаджар - один из самых живописных уголков Азербайджана и крупнейший район республики по своей территории. Уже совсем скоро кяльбаджарцы, почти 30 лет тосковавшие по родной земле, ступят на эту благословенную землю. Их волнение волей-неволей передавалось мне. Предвкушая встречу, я перебирала в памяти увиденное и услышанное о Кяльбаджаре - о его студеных источниках, густых лесах и журчащих реках.

Участники поездки (25 человек), организованной Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, встретились на посту Тоганалы в Гёйгёльском районе. На лицах читалась радость, некоторые плакали от счастья.

На протяжении 27 лет армяне разграбляли недра кяльбаджарской земли, сжигали и разрушали дома. Но справедливость восторжествовала - наши земли обрели долгожданную свободу благодаря несокрушимой воле победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

В сопровождении сотрудников полиции мы едем в Кяльбаджар.

Омарский перевал – свидетель кровопролитных боев

Мы сделали привал на Омарском перевале, что на Муровском хребте Малого Кавказа. Перевал был свидетелем кровопролитных боев за Карабах. Отсюда Кяльбаджар виден как на ладони. Представшая нашему взору картина завораживает... За последние несколько месяцев дорога Тоганалы-Кяльбаджар была расширена. Вдоль дороги возводятся тоннели. Вторую остановку наша группа сделала у живописного родника Гибла. Испив студеной воды и возблагодарив Всевышнего, мы пустились в путь. Счастье переполняло наших попутчиков - кяльбаджарцев, радости их не было предела. Они торопили время, предвкушая долгожданную встречу...

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖlkəmin varı, bərəkəti, xeyri də sənsən - KƏLBƏCƏRDƏN REPORTAJ

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