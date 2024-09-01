Турецкий депутат: В качестве наблюдателей от ТюркПА мы побываем в нескольких регионах Азербайджана

09:29

Основываясь на наших наблюдениях, могу сказать, что избирательный процесс, связанный с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, осуществляется в соответствии с местным законодательством.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя комиссии по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья ТюркПА Ахмет Зенбилджи, который наблюдает за выборами на одном из избирательных участков в Баку.

"В качестве наблюдателей мы поедем и в несколько регионов Азербайджана. Мы представим официально итоги своих наблюдений завтра", - сказал он.