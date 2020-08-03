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Report Georgia

Торговые центры не откроют до сентября

Торговые центры не откроют до сентября На территории республики действуют следующие ограничения
Внутренняя политика
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3 августа 2020 г. 17:09
Торговые центры не откроют до сентября

Некоторые ограничения в рамках особого карантинного режима в Азербайджане останутся в силе до 00:00 31 августа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете Министров.

На территории республики действуют следующие ограничения: 

- на деятельность детских и других развлекательных центров, кинотеатров, заведений общественного питания в крупных торговых центрах и моллах;

- на деятельность развлекательных заведений, в том числе детских (включая на территории бульваров и парков);

- на спортивные и оздоровительно-реабилитационные услуги (за исключением медицинских услуг в этой области);

- на деятельность объектов культуры, а также кинотеатров, театров, спортивных залов.

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