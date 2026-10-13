Трамп: США не перестали делиться разведанными с Украиной

США не перестали делиться разведанными с украинской стороной.

Как передает Report со ссылкой на американские медиа, об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Нет, не перестали. Мы им помогаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.