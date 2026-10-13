Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Трамп: США не перестали делиться разведанными с Украиной

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 19:52
    Трамп: США не перестали делиться разведанными с Украиной

    США не перестали делиться разведанными с украинской стороной.

    Как передает Report со ссылкой на американские медиа, об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

    "Нет, не перестали. Мы им помогаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

    Дональд Трамп Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США) Украина
    Tramp: ABŞ Ukrayna ilə kəşfiyyat məlumatlarını bölüşməyi dayandırmayıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей