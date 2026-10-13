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    Tramp: ABŞ Ukrayna ilə kəşfiyyat məlumatlarını bölüşməyi dayandırmayıb

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2026
    • 20:54
    Tramp: ABŞ Ukrayna ilə kəşfiyyat məlumatlarını bölüşməyi dayandırmayıb

    ABŞ Ukrayna tərəfi ilə kəşfiyyat məlumatlarını bölüşməyi dayandırmayıb.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp jurnalistlərə bildirib.

    "Xeyr, dayandırmamışıq. Biz onlara kömək edirik", - o, müvafiq sualı cavablandırarkən deyib.

    Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Ukrayna
    Трамп: США не перестали делиться разведанными с Украиной
    MiniBoss
    MiniBoss

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