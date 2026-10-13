Микаил Джаббаров: Сотрудничество Азербайджана и Туркменистана повышает эффективность Среднего коридора
- 13 октября, 2026
- 19:46
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Сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном играет ключевую роль в повышении эффективности Среднего коридора.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на мероприятии, посвященном 35-й годовщине Дня независимости Туркменистана.
По его словам, объемы транзитных грузоперевозок продолжают увеличиваться из года в год.
"Туркменистан располагает современной транспортной инфраструктурой, в то время как Азербайджан осуществил значительные инвестиции в свой морской порт, железнодорожную сеть и другие логистические объекты. Мы твердо убеждены, что совместные усилия в этой области принесут существенную пользу всему региону", - отметил министр.
Кроме того, министр отметил, что туркменская нефть транспортируется через территорию Азербайджана на международные рынки, а Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) заинтересована в участии в проектах по освоению перспективных нефтегазовых месторождений Туркменистана.
Джаббаров также сообщил, что в ходе девятого заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося в Ашхабаде в июле 2026 года, стороны обсудили укрепление партнерства в торгово-экономической сфере, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, охране окружающей среды и других направлениях.
По его словам, сотрудничество двух стран также открывает возможности для создания совместных предприятий и промышленных комплексов, а также реализации проектов по переработке природных ресурсов.