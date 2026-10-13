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    Посол: У Азербайджана и Туркменистана есть возможности для совместных проектов на Каспии

    Другие
    • 13 октября, 2026
    • 19:36
    Посол: У Азербайджана и Туркменистана есть возможности для совместных проектов на Каспии

    Туркменистан и Азербайджан имеют широкие возможности для реализации совместных проектов, направленных на использование геополитических преимуществ Каспийского региона.

    Как передает Report, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов на мероприятии, посвященном 35-й годовщине Дня независимости Туркменистана в Баку.

    "Благоприятное географическое положение, наличие богатых энергетических и природных ресурсов повысили стратегическую значимость прикаспийских государств, в том числе Туркменистана и Азербайджана, в Евразии и мировой политике в целом", - отметил он.

    По словам дипломата, Туркменистан и Азербайджан заинтересованы в укреплении сотрудничества в Каспийском регионе, который является уникальным культурным и политическим мостом между Европой и Азией.

    Он подчеркнул, что страны развивают взаимодействие не только в политико-дипломатической, но и в торгово-экономической сфере. По его словам, важным инструментом сотрудничества является совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, в рамках которой регулярно обсуждаются актуальные вопросы двусторонних отношений.

    "Туркменистан и Азербайджан являются важными звеньями международных транспортных коридоров. Модернизированная инфраструктура Международного морского порта Туркменбаши и Бакинского международного морского торгового порта обеспечивает эффективные маршруты грузоперевозок между Азией и Европой и превращает Каспийский регион в мощный логистический центр", - сказал Эльясов.

    Посол также отметил, что благодаря активному участию Азербайджана в межрегиональном сотрудничестве двусторонние отношения вышли на новый геополитический уровень.

    Эльясов выразил уверенность, что отношения между Туркменистаном и Азербайджаном продолжат укрепляться, а расширение сотрудничества во всех сферах будет способствовать обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

    Гурбанмаммет Эльясов Азербайджано-туркменистанские отношения Каспийский регион Прикаспийское сотрудничество
    Səfir: Azərbaycan və Türkmənistan Xəzərdə birgə layihələr üçün geniş imkanlara malikdir
    Turkmenistan, Azerbaijan see broad potential for joint Caspian projects
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