Посол: У Азербайджана и Туркменистана есть возможности для совместных проектов на Каспии

Туркменистан и Азербайджан имеют широкие возможности для реализации совместных проектов, направленных на использование геополитических преимуществ Каспийского региона.

Как передает Report, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов на мероприятии, посвященном 35-й годовщине Дня независимости Туркменистана в Баку.

"Благоприятное географическое положение, наличие богатых энергетических и природных ресурсов повысили стратегическую значимость прикаспийских государств, в том числе Туркменистана и Азербайджана, в Евразии и мировой политике в целом", - отметил он.

По словам дипломата, Туркменистан и Азербайджан заинтересованы в укреплении сотрудничества в Каспийском регионе, который является уникальным культурным и политическим мостом между Европой и Азией.

Он подчеркнул, что страны развивают взаимодействие не только в политико-дипломатической, но и в торгово-экономической сфере. По его словам, важным инструментом сотрудничества является совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, в рамках которой регулярно обсуждаются актуальные вопросы двусторонних отношений.

"Туркменистан и Азербайджан являются важными звеньями международных транспортных коридоров. Модернизированная инфраструктура Международного морского порта Туркменбаши и Бакинского международного морского торгового порта обеспечивает эффективные маршруты грузоперевозок между Азией и Европой и превращает Каспийский регион в мощный логистический центр", - сказал Эльясов.

Посол также отметил, что благодаря активному участию Азербайджана в межрегиональном сотрудничестве двусторонние отношения вышли на новый геополитический уровень.

Эльясов выразил уверенность, что отношения между Туркменистаном и Азербайджаном продолжат укрепляться, а расширение сотрудничества во всех сферах будет способствовать обеспечению безопасности и стабильности в регионе.