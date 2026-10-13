В Туркменистане откроется международная выставка "MAMA. Мать-природа"

В ближайшие дни Фонд Гейдара Алиева и Благотворительный фонд по оказанию помощи детям, нуждающимся в опеке, имени Гурбангулы Бердымухамедова откроют в Туркменистане международную выставку "MAMA. Мать-природа".

Как передает Report, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане на мероприятии, посвященном 35-й годовщине Дня независимости Туркменистана в Баку.

"В ближайшие дни Фонд Гейдара Алиева и Благотворительный фонд по оказанию помощи детям, нуждающимся в опеке, имени Гурбангулы Бердымухамедова откроют в Туркменистане международную выставку "MAMA. Мать-природа". Экспозиция будет представлена в стране до середины ноября", - сообщил дипломат.

Он подчеркнул, что культурно-гуманитарная сфера является неотъемлемой частью отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

"Регулярное проведение Дней культуры, выставок, фестивалей и других культурных мероприятий в Туркменистане и Азербайджанской Республике способствует дальнейшему укреплению отношений между нашими странами", - отметил Эльясов.

По его словам, в октябре прошлого года Дни культуры Туркменистана прошли в Баку и Гяндже, а с 5 по 7 июня текущего года Дни культуры Азербайджана состоялись в Ашхабаде и Аркадаге.