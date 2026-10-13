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    В Туркменистане откроется международная выставка "MAMA. Мать-природа"

    Kультурная политика
    • 13 октября, 2026
    • 19:39
    В Туркменистане откроется международная выставка MAMA. Мать-природа

    В ближайшие дни Фонд Гейдара Алиева и Благотворительный фонд по оказанию помощи детям, нуждающимся в опеке, имени Гурбангулы Бердымухамедова откроют в Туркменистане международную выставку "MAMA. Мать-природа".

    Как передает Report, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане на мероприятии, посвященном 35-й годовщине Дня независимости Туркменистана в Баку.

    "В ближайшие дни Фонд Гейдара Алиева и Благотворительный фонд по оказанию помощи детям, нуждающимся в опеке, имени Гурбангулы Бердымухамедова откроют в Туркменистане международную выставку "MAMA. Мать-природа". Экспозиция будет представлена в стране до середины ноября", - сообщил дипломат.

    Он подчеркнул, что культурно-гуманитарная сфера является неотъемлемой частью отношений между Туркменистаном и Азербайджаном.

    "Регулярное проведение Дней культуры, выставок, фестивалей и других культурных мероприятий в Туркменистане и Азербайджанской Республике способствует дальнейшему укреплению отношений между нашими странами", - отметил Эльясов.

    По его словам, в октябре прошлого года Дни культуры Туркменистана прошли в Баку и Гяндже, а с 5 по 7 июня текущего года Дни культуры Азербайджана состоялись в Ашхабаде и Аркадаге.

    Гурбанмаммет Эльясов Фонд Гейдара Алиева Азербайджано-туркменистанские отношения
    Türkmənistanda MAMA "Ana təbiət" beynəlxalq sərgisi açılacaq
    Heydar Aliyev Foundation, Turkmen charity fund to organize exhibition
    44 - Tezliklə
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