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Тела погибших в авиакатастрофе под Актау граждан Азербайджана проходят экспертизу

Тела погибших в авиакатастрофе под Актау граждан Азербайджана проходят экспертизу Тела трех членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" недалеко от города Актау (Казахстан), доставлены в отделения Объединения Судебно-медицинской экспертизы и Патологическо
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 02:01
Тела погибших в авиакатастрофе под Актау граждан Азербайджана проходят экспертизу

Тела трех членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" недалеко от города Актау (Казахстан), доставлены в отделения Объединения Судебно-медицинской экспертизы и Патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана для проведения соответствующей экспертизы.

Как сообщает Report, в эти минуты в трех отделениях Объединения проводится повторное обследование тел.

Отметим, что тела погибших пройдут судебно-медицинское обследование, заключение по итогам экспертизы будет представлено в Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında həlak olan 24 nəfərin nəşi tibbi ekspertizadan keçirilir

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