Тела погибших в авиакатастрофе под Актау граждан Азербайджана проходят экспертизу

Тела трех членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" недалеко от города Актау (Казахстан), доставлены в отделения Объединения Судебно-медицинской экспертизы и Патологическо

Тела трех членов экипажа и 21 пассажира, погибших в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" недалеко от города Актау (Казахстан), доставлены в отделения Объединения Судебно-медицинской экспертизы и Патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана для проведения соответствующей экспертизы.

Как сообщает Report , в эти минуты в трех отделениях Объединения проводится повторное обследование тел.

Отметим, что тела погибших пройдут судебно-медицинское обследование, заключение по итогам экспертизы будет представлено в Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана.