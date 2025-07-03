Тахир Амирасланов: "Кухня Иреванского ханства" содержит информацию о 413 блюдах

Книга "Кухня Иреванского ханства" переведена на английский язык и сейчас готовится перевод на русский.

Книга "Кухня Иреванского ханства" переведена на английский язык и сейчас готовится перевод на русский.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана (AMKA), заслуженный работник культуры Тахир Амирсланов на презентации английского издания книги.

По его словам, издание содержит информацию о 413 блюдах, включая рецепты и историю их происхождения.

Амирасланов напомнил, что с декабря 2022 года при Министерстве науки, образования, культуры и спорта Армении действует специальный портал-реестр нематериального наследия, где около 250 азербайджанских блюд были представлены в качестве образцов армянской кухни.

"Наши национальные блюда по-прежнему воруют и присваивают. Эта книга является весомым ответом на подобные попытки. Более того, данная книга является доказательством нашей исторической связи с Западным Азербайджаном. В процессе подготовки мы встретились с более чем 1 500 людьми, собрали и обобщили полученную у них информацию", - отметил он.