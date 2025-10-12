Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Сянан Гаджиев: Международные судьи высоко оценивают реформы в судебной сфере Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 12 октября, 2025
    • 18:59
    Сянан Гаджиев: Международные судьи высоко оценивают реформы в судебной сфере Азербайджана

    Проведение в Азербайджане 67-й Генеральной Ассамблеи Международной ассоциации судей (IAJ – International Association of Judges) демонстрирует растущий авторитет нашей страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Союза судей Азербайджана Сянан Гаджиев.

    Он отметил, что реформы, проведенные в судебной сфере Азербайджана за последние два года, высоко оцениваются международным судейским сообществом:

    "В прошлом году в Кейптауне благодаря большой борьбе, несмотря на возражения ряда государств, путем тайного голосования мы получили право провести это мероприятие в Азербайджане. Проведение Генассамблеи в нашей стране очень важно для демонстрации мировой общественности проводимых в Азербайджане реформ, нынешних реалий и культуры".

