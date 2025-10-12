İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Sənan Hacıyev: Azərbaycanda məhkəmə sahəsindəki islahatları beynəlxalq hakimlər yüksək qiymətləndirir

    Daxili siyasət
    • 12 oktyabr, 2025
    • 18:51
    Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının (IAJ – International Association of Judges) 67-ci Baş Assambleyasının Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizin artan nüfuzunu göstərir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Hakimləri İttifaqının sədri müavini Sənan Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, Azərbaycanda məhkəmə sahəsində son iki ildə aparılan islahatlar beynəlxalq hakim ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilir:

    "Ötən il Keyptaunda böyük mübarizə sayəsində, bir çox dövlətlərin etirazına baxmayaraq, gizli səsvermə yolu ilə bu tədbiri Azərbaycanda keçirmək hüququ əldə etdik. Tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizdə həyata keçirilən islahatların, reallıqları, mədəniyyətimizin dünyada tərənnüm olması baxımından çox önəmlidir".

    Сянан Гаджиев: Международные судьи высоко оценивают реформы в судебной сфере Азербайджана

