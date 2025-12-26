Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Судебный процесс по делу Рубена Варданяна перенесен на 30 декабря

    Внутренняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 16:33
    Судебный процесс по делу Рубена Варданяна перенесен на 30 декабря

    Судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, назначенный на 26 декабря, отложен.

    Как сообщает Report, причиной этого стало обращение защитника обвиняемого Эмиля Бабышова в суд с просьбой отложить заседание в связи с возникшими проблемами с его здоровьем.

    Суд принял во внимание обращение адвоката.

    Следующее судебное заседание назначено на 30 декабря.

    Рубен Варданян суд
