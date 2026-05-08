    Студенты ГГУ намерены активно участвовать в WUF13

    Студенты Гянджинского государственного университета (ГГУ) приняли активное участие в организованной в вузе информационной сессии, посвященной Всемирному форуму городов (WUF13).

    В комментарии западному бюро Report они рассказали о подготовке к WUF13.

    Студент 3-го курса педагогического факультета ГГУ Исрафил Аббасов позитивно оценил проведение подобных мероприятий в Гяндже. "На сегодняшней сессии эксперты предоставили нам полезную и обширную информацию о стандартах градостроительства. Мы также примем участие в WUF13 и достойно представим Гянджу и наш университет", - сказал он.

    Другой студент ГГУ Амин Мамедли также назвал информационную сессию интересной и полезной для молодежи. "Мы получили новые знания о градостроительстве", - отметил он.

    Он также отметил, что в последнее время Гянджа стала еще красивее. "В этом городе мы видим успешный синтез древних и современных архитектурных стилей", - сказал он.

